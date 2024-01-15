В бундесвере объяснили «секретный план» нападения РФ на НАТО МО ФРГ: «секретный план» нападения РФ на НАТО является маловероятным сценарием

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Министерство обороны Германии не подтверждает материал Bild о «секретном плане» атаки России на НАТО, сообщает издание, направившее запрос в ведомство. Военные отметили, что описанный сценарий является маловероятным, однако рассмотрение всех возможных вариантов развития событий является повседневной работой Бундесвера. Тем не менее, пояснили там, угрозы со стороны РФ воспринимаются серьезно.

Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии, — заявили таблоиду в Минобороны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сомнения в «Секретном плане» по подготовке к возможному столкновению с Россией. Она назвала его «прошлогодним гороскопом для Рыбы в Раке». Также дипломат не исключила, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Анналены Бербок.

Тем временем военный обозреватель Виктор Баранец считает, что статья, в которой говорится о том, что немецкая армия готовится к военному конфликту России и НАТО, неслучайно появилась в сложное для Германии время. Он считает, что журналисты таким образом пытаются отвлечь население страны от внутренних проблем и призвать тратить больше денег на помощь Украине.