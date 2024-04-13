В Брянской области местная жительница пострадала при обстреле ВСУ Богомаз: жительница Брянской области пострадала при обстреле ВСУ

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Жительница Брянской области пострадала в результате обстрела Вооруженными силами Украины, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По данным губернатора, противник атаковал административный центр Суземского района из РСЗО кассетными снарядами.

Украинские террористы произвели обстрел из РСЗО кассетными снарядами Суземки — административного центра Суземского района. По предварительной информации, в результате террористической атаки легкое ранение получила мирная жительница. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

По словам губернатора, несколько домовладений, хозпостроек и легковая машина были повреждены. Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

13 апреля Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины попытались совершить террористическую атаку на Белгородскую область, применив БПЛА самолетного типа. Согласно сведениям ведомства, нападение произошло в 10:30 по московскому времени. Вражеский дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны России.

До этого военное ведомство сообщило о еще одной атаке украинских вооруженных сил на Белгородскую область утром 13 апреля. Тогда средства противовоздушной обороны также сбили в небе над регионом один беспилотник в 09:00 мск.