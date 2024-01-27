В Британии заявили о проблемах MI6 из-за нехватки знаний о Китае Экс-разведчик Инкстер: MI6 не может одолеть угрозу из КНР из-за нехватки знаний

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Бывший заместитель главы службы британской внешней разведки MI6 Найджел Инкстер заявил в интервью телеканалу ITV, что секретная служба не может справиться со скрытыми угрозами из Пекина. По его словам, англичанам не хватает знаний в китайском языке и культуре.

Сейчас вкладывается много ресурсов в улучшение состояния разведывательного сообщества Великобритании... но это требует определенного времени, — сообщил бывший сотрудник ведомства.

Ранее бвший генсек НАТО и член палаты лордов британского парламента Джордж Робертсон заявил, что Россия, Китай, Северная Корея и Иран станут теми странами, которые будут определять мировой порядок, если Запад позволит Украине потерпеть поражение в конфликте. По его словам, как минимум жителям Великобритании будет крайне некомфортно жить в таких условиях.

Тем временем в Великобритании обеспокоились тем, что англичане могут остаться без любимого национального блюда из-за российского запрета на рыбный промысел в Баренцевом море. Отмечается, что британские компании вылавливают здесь пикшу и треску в огромном количестве. Только в прошлом году в территориальных водах России они добыли более 566 тысяч тонн трески.