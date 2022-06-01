В Британии у посла России отключили «тревожную кнопку» В МИД заявили, что ухудшилась ситуация с безопасностью посольства России в Британии

Фото: Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Права граждан России в Великобритании нарушаются, говорится в докладе МИД РФ. В качестве примера в документе указывается на отключение «тревожной кнопки» в резиденции российского посла в Лондоне Андрея Келина, сообщается на сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что теперь российские дипломаты ограничены в праве на безопасность и защиту. Такие шаги Лондона названы в докладе нарушением международно-правовых обязательств.

В частности, речь идёт об ограничении доступа к банковскому счёту посольства, отказе официального дилера BMW от обслуживания автопарка посольства, отключении так называемой тревожной кнопки в зданиях посольства и резиденции посла России в Великобритании, а также в загородной резиденции, проникновении на территорию загородной резиденции и порче её имущества, — пояснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в настоящее время отношения между Россией и Великобританией носят исключительно технический характер. Они сильно сузились, переговорный трек отсутствует, заявил посол Андрей Келин. Отвечая на просьбу оценить текущий уровень отношений между Москвой и Лондоном, он заявил, что «оценивать особенно нечего».