В БРИКС заявили о бесперспективности обсуждения кризиса на Украине без РФ Су-шерпа Князев: в БРИКС понимают бесперспективность обсуждения кризиса на Украине без России

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Заседание БРИКС

Страны, входящие в БРИКС, осознают бесперспективность обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта без участия РФ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев. По его словам, прошедший в Дании саммит является попыткой продвижения ультиматумов, предлагаемых президентом Украины Владимиром Зеленский, и линии, продвигаемой его «покровителями на Западе».

Всем, в том числе нашим партнерам по БРИКС, понятна бесперспективность подобного обсуждения ситуации на Украине или урегулирования между Украиной и Россией без России, — сказал Князев.

25 июня глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что во встрече в Копенгагене приняли участие советники по нацбезопасности и политические советники из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии. По его словам, главной темой беседы было обсуждение украинского урегулирования. Ермак отметил, что стороны договорились продолжать консультации.

Вместе с тем Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что участники встречи в Копенгагене по Украине столкнулись с разногласиями относительно подробностей и методов мирного урегулирования украинского конфликта. По словам собеседников агентства, с позицией чиновников из ЕС и G7 об обязательном выводе российских сил с Украины согласились не все.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для разрешения ситуации на Украине политико-дипломатическим путем нет, поэтому проведение военной операции продолжается. По его словам, главное для России — это достижение целей СВО, сформулированных президентом Владимиром Путиным.