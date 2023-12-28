В Братиславе украинцы выстроились в очередь на замену паспортов

Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Братиславе на территории автобусной станции в торговом центре Nivy ранее было открыто подразделение Государственной миграционной службы Украины, чтобы украинские граждане могли, не выезжая из Словакии, оформить паспорт или водительское удостоверение. Как сообщает корреспондент РИА Новости, украинцы выстроились в 60-метровую очередь.

Отмечается, что оформление документов происходит в передвижных комплексах, которые представляют собой оборудованные микроавтобусы белого цвета с надписью: «Паспортный сервис». Сообщается, что люди готовятся к длительному ожиданию — они приносят с собой воду, чай в термосах, а также складные стулья и пледы.

Ранее сообщалось, что правительство Украины рассматривает возможность ограничения прав граждан, бежавших за пределы страны и отказавшихся от постановки на воинский учет, со ссылкой на члена оборонного комитета Верховной рады Вадима Ивченко. По его словам, таким лицам могут запретить получать определенные услуги в украинских консульствах. Речь идет в том числе о замене паспорта.

В настоящее время соответствующие решения пока не приняты. Ожидается, что законопроект о мобилизации граждан Украины, находящихся за рубежом, будет рассмотрен в январе 2024 года. В случае его принятия военнообязанные лица, уехавшие за пределы Украины, будут признаваться преступниками.