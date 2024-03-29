«В Белом доме убрали зеркала»: Захарова высмеяла молодящегося Байдена Захарова: в Белом доме нет зеркал, если Байден считает себя 40-летним

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла президента США Джо Байдена за то, что тот считает, будто выглядит на 40 лет. В разговоре с KP.RU она предположила, что в резиденции американского лидера убрали все зеркала.

Видимо, в Белом доме убрали зеркала, чтобы не расстраивать «40-летнего Джо»... А те зеркала, которые оставили, называют портретами великих предшественников, — отметила Захарова.

Ранее президент США заявил, что преклонный возраст сделал его мудрее. На мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию в Нью-Йорке он пошутил, что выглядит на 40 лет. Глава Белого дома пояснил, что именно так ответил бы скептикам, которые считают его слишком старым для высшего государственного поста. Вместе с тем Байден раскритиковал своего конкурента на выборах Дональда Трампа, назвав его взгляды устаревшими.

Кроме того, Джо Байден заявил, что мировые лидеры просят его не допустить победы на выборах бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в том числе и потому, что, по словам главы Белого дома, на кону стоит демократия. Байден также назвал своего оппонента на выборах самым недемократическим президентом со времен Гражданской войны в США.