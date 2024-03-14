В Белгородской области увеличилось число пострадавших при обстрелах ВСУ Гладков: 19 жителей Белгородской области пострадали при обстрелах ВСУ

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

В Белгородской области число пострадавших в результате атаки ВСУ мирных жителей возросло до 19, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, два человека погибли, остальные получили ранения различной степени тяжести.

В третий раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 11 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, в городе есть прилет на территории строительной базы. Есть двое пострадавших — у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья, у второго — множественные осколочные ранения нижних конечностей, — говорится в сообщении.

В четверг, 14 марта, Гладков также сообщил, что в 16:30 мск в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Он призвал людей, находящихся дома, не подходить к окнам, а тех, кто на улице, — спуститься в укрытие или другое безопасное место. По информации губернатора, перед этим в результате ударов ВСУ по Белгороду один человек погиб и еще трое пострадали.

По мнению военного эксперта полковника в отставке Виктора Литовкина, ударами по Белгородской области ВСУ пытаются привлечь внимание прессы и западных стран. Он считает это «показательными акциями», которыми ВСУ рассчитывают получить дополнительное финансирование от Запада.