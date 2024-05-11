В Белгородской области сбили два снаряда РСЗО «Град» Минобороны: два снаряда РСЗО «Град» сбили над Белгородской областью

Фото: МО РФ

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Два снаряда реактивной системы залпового огня «Град» сбили в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Атака ВСУ по объектам на российской территории была пресечена около 10:00 мск, заявили в ведомстве.

11 мая около 10:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Град». Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда уничтожены над Белгородской областью, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на село Ровенек. По его словам, удар нанесен с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва никто не пострадал, в одном частном жилом домовладении выбиты окна и поврежден фасад.

Перед этим глава региона сообщил, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Малиновка. Повреждения получил грузовой автомобиль, никто из мирных жителей не пострадал.

Военный эксперт Андрей Марочко обратил внимание, что ВСУ стали чаще обстреливать именно гражданские объекты. Он предполагает, что таким образом Киев пытается оправдать поставки западного оружия.