В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ Минобороны: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Белгородскую область, сообщили в Министерстве обороны России. По данным военного ведомства, беспилотник ВСУ был сбит в небе над регионом силами противовоздушной обороны. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские средства ПВО за ночь сбили четыре украинских дрона: по одному летательному аппарату нейтрализовали в Курской и Тульской областях, еще два сбиты над Липецкой областью. По данным военных, все эти беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены в период с 00:20 до 02:00. В результате атак украинских сил никто не пострадал.

До этого в Минобороны России сообщили, что силы ПВО в ночь на 22 февраля предотвратили атаку со стороны ВСУ в Ростовской и Брянской областях. Системы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник и ракету С-200.