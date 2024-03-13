В Белгородской области объект инфраструктуры подвергся атаке ВСУ Гладков: в селе Новая Таволжанка объект инфраструктуры подвергся атаке ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Объект инфраструктуры в селе Новая Таволжанка Белгородской области подвергся атаке дрона-камикадзе со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По данным губернатора, никто из местных жителей не пострадал.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место, — говорится в сообщении.

Ранее Гладков заявил, что за минувшие сутки на территории Белгородской области зафиксировано порядка 320 прилетов снарядов, запущенных со стороны позиций украинских военных. По его словам, удары ВСУ наносились по 16 из 21 района региона.

Гладков отметил, что в результате атак пострадали 11 человек, четверо из них госпитализированы, еще двое пострадавших получили тяжелые ранения. Прилеты беспилотников не были замечены в Вейделевском, Волоконовском, Корочанском, Прохоровском, Ровеньском районах области, для удара по остальным районам ВСУ применили как минимум 27 дронов. В общей сложности повреждения получили более 120 строений, в том числе жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.