В Башкирии предложили расширить список предметов ЕГЭ В Госсобрании Башкирии предложили включить родной язык в ЕГЭ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Список предметов, которые школьники могут сдавать в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимо расширить, добавив туда родные язык и литературу, с такой инициативой выступили в Госсобрании Башкирии. Председатель Константин Толкачев подчеркнул в беседе с «Парламентской газетой», что также необходимо предоставить школьникам возможность проходить программы этнокультурной направленности.

Также предлагается не закреплять такие образовательные организации за конкретными территориями при условии, что не будут ущемлены права проживающих на данной территории граждан, — пояснил председатель.

Сейчас сдавать родные язык и литературу можно только в рамках единых республиканских экзаменов (ЕРЭ), которые при желании вводят местные власти. При этом результаты ЕРЭ никак не повлияют при поступлении даже на соответствующий филологический факультет, отметили авторы инициативы.

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом «Родной язык и родная литература» являются обязательными для изучения на всех уровнях общего образования. При этом они остаются единственными предметами, не включенными в перечень государственной итоговой аттестации, где уже есть и китайский, и испанский языки, — говорится в пояснительной записке к инициативе.

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов поддержал инициативу. Он пояснил, что подобная проблема существует во всех республиках. По его словам, реализация программ по изучению родных языка и литературы отвечает укреплению единства внутри страны. Член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова также выступила за включение данных предметов в перечень ЕГЭ. Она уточнила, что пока только некоторые региональные вузы могут устанавливать дополнительные баллы при поступлении за знание родного языка.

Тем временем юристы усомнились в законопроекте. Они отмечают, что, согласно законодательству, «языки образования определяются локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность». Кроме того, получение среднего общего образование на родном языке, а не на русском может создать проблемы при сдаче ЕГЭ по другим предметам. Документ будет рассмотрен на осенней сессии Госдумы.

Депутат ГД Геннадий Семигин ранее заявил, что в России необходимо создать учебники как минимум на 43 языках, причем как на распространенных, таких как армянский и белорусский, так и на более редких. С соответствующим предложением он обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.