В армию в 50 лет? Кого могут призвать, связано ли это с мобилизацией

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Призывной возраст граждан России предложили увеличить до 50 лет. Что решили в Госдуме по этой инициативе, какие проблемы могут быть у этого законопроекта?

Зачем предлагают поменять призывной возраст

Группа депутатов Госдумы выдвинула законопроект, который предлагает резкое повышение призывного возраста в России — до 50 лет. Поправки предлагается внести в закон «О воинской службе» и касаться они будут людей с приобретенным гражданством РФ.

Законопроект появился 1 февраля. Изначально с инициативой выступили депутаты Алексей Журавлев (ЛДПР), Александр Бородай («Единая Россия») и Михаил Шеремет («Единая Россия»). Однако уже на следующий день депутаты от ЕР попросили исключить свои фамилии из числа авторов новеллы.

Авторы законопроекта считают, что многие мигранты из стран бывшего СССР сознательно уклоняются от военной службы. В частности, они не получают гражданство России до тех пор, пока им не исполнится 30 лет. В то же время каждый гражданин РФ обладает не только правами, но и обязанностями, подчеркивают авторы, — поэтому новые граждане должны служить в армии.

«Так, к примеру, в августе 2023 года в г. Санкт-Петербурге был проведен полицейский рейд, в рамках которого в военкоматы для постановки на воинский учет было доставлено около 100 выходцев из других стран, получивших гражданство Российской Федерации. Это немыслимые цифры, полученные в результате двухдневного рейда. Согласно статистике МВД России за январь — октябрь 2023 года российское гражданство получили более 318 тысяч иностранных граждан, основную часть составляют выходцы из Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана. <...> Наибольшую актуальность данный вопрос приобрел в условиях проведения специальной военной операции. Предлагаемый законопроект позволит решить данные проблемы и восстановить справедливость», — утверждается в пояснительной записке.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кто выступил против, связано ли это с мобилизацией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал авторов снять свой законопроект. Он заявил РИА Новости, что такие вопросы следует сначала выносить на общее обсуждение.

«Вопрос не проработан. <...> Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу», — объявил спикер.

Около 15:00 2 февраля зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил РИА Новости, что также снял свою подпись. Авторы готовы к уточнению инициативы в юридическом плане, отметил он.

В карточке законопроекта речи о мобилизации не идет.

Как оценили законопроект в Сети

Читатели «Фонтанки» сходу указали на недостатки законопроекта, нацеленного на «усиление обороноспособности в период СВО».

«Так называемые мигранты в возрасте 50 лет уже успели послужить в рядах СССР, а теперь их хотят заставить служить еще раз?» — указал анонимный пользователь в комментариях.

Другой пользователь отметил, что в законопроекте ничего не сказано о жителях новых регионов России, которые также имеют приобретенное гражданство.

«Донбасс тоже? Они ведь новые россияне», — задаются вопросом читатели.

Сомнения вызвал и предложенный потолок призывного возраста.

«Какие бойцы из 50-летних? После 40 лет у людей уже кучу болячек выявляют врачи после обследования. Если хотят что-то „поднять“ — то ориентировались бы на категории запаса. Первая категория — до 35 лет для рядовых и сержантов. Смысла призывать после 35 лет в мирное время нет никакого, это прежде всего не нужно армейским», — указал еще один пользователь.

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