В аэропортах Москвы введен максимальный уровень угрозы терактов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорты Москвы и авиакомпании впервые ввели максимальный , третий уровень угрозы терактов. Режим повышенной готовности ввели и в аэропорту Санкт-Петербурга, пишут «Известия».

Бетонные блоки вдоль территории обустроены в Шереметьево, в Пулково появился досмотр при выходе на посадку. Эксперты и общественники советуют пассажирам заблаговременно подготовиться к возможным очередям на пунктах досмотра, чтобы не опоздать на свой рейс.

О введении максимального уровня угрозы совершения терактов авиагавани и перевозчиков уведомил Ространснадзор.

Установить с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 года прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности № 3, — говорится в письме ведомства.

Ранее сообщалось, что режим ограничения полетов в 11 городах в южной и центральной частях России продлен до 21 ноября. Ограничительные меры будут действовать в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.