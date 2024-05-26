«Узурпировал власть»: Володин высказался о легитимности Зеленского Володин обвинил Зеленского в узурпации власти

Президент Украины Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек 20 мая, узурпировал власть, отменив выборы в стране, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По словам парламентария, попытки украинского руководства оправдать военным положением нахождение Зеленского у власти противоречат конституции республики.

Отменив президентские выборы, Зеленский узурпировал власть. С 21 мая он полностью утратил остатки своей псевдо-легитимности. Срок его полномочий — 5 лет — уже закончился, и какие-либо ссылки на военное положение противоречат Конституции Украины, — написал Володин.

Володин отметил, что, исходя из Конституции Украины, Зеленский больше не имеет права объявлять мобилизацию и принимать другие решения от лица главы государства. Депутат назвал народ единственным источником власти в стране, которая, по его словам, «находится в заложниках у диктатора-марионетки».

Спикер Госдумы призвал вернуть домой всех граждан, мобилизованных на незаконных основаниях. По его словам, поскольку Зеленский больше нелегитимен, он не может раздавать приказы.

По мнению Володина, кризис на Украине является следствием госпереворота, осуществленного в Киеве в 2014 году под руководством Вашингтона и Брюсселя. Он отметил, что с тех пор у власти находятся «бандиты и нацисты», которые предали национальные интересы страны, разрушили ее экономику и лишили граждан прав.

Зеленский ранее заявил, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности на посту главы государства после 20 мая, когда истек срок его полномочий. В интервью представителям СМИ ряда стран он порекомендовал обратиться к законам и Конституции Украины для ответа на этот вопрос, однако не уточнил, о каких именно статьях документа идет речь.