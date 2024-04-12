«Уже отвечаем»: Госдума о реакции РФ на взрыв автомобиля в Москве Депутат Водолацкий: за всеми организованными Украиной терактами стоят ЦРУ и MI6

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предположил в разговоре с NEWS.ru, что за попытками украинских спецслужб совершить теракты стоят американское ЦРУ и британская MI6. По его словам, специалисты обоих ведомств работают в Киеве.

Во-первых, Украине мы уже отвечаем на попытки организовать теракты в России — каждый день, каждую ночь поражаются объекты критической военной и энергетической инфраструктуры. Что касается уничтожения руководителей террористических организаций на территории Украины — это вопрос наших спецслужб, раскрывать карты нельзя. Буданов, кстати, не главное лицо в этом вопросе. Руководят всем специалисты по диверсиям из MI6 и ЦРУ, работающие в Киеве, — считает Водолацкий.

Telegram-канал «112» ранее сообщил, что владельцем Toyota Land Cruiser Prado, которая взорвалась в московском районе Западное Дегунино, оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. По данным канала, год назад мужчину уже пытались убить.

Как уточняет канал, Прозоров несколько лет назад перебрался в Москву, до этого он проживал в Бердянске Запорожской области. Telegram-канал уточнил, что взрыв произошел сразу после того, как мужчина повернул ключ в замке зажигания.

Также канал информирует, что около года назад, когда Прозоров находился в Бердянске, на него планировалось покушение: тогда оперативники задержали группу диверсантов, также был найден тайник с оружием. По данным канала, в нем находилось мощное взрывное устройство в один килограмм в тротиловом эквиваленте, гранаты и боеприпасы для подствольных гранатометов. Как отмечает «112», сам мужчина признавался, что с 2014 года сотрудничал со спецслужбами из России, передавая данные о военных действиях на востоке Украины.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал кадры самого взрыва. На видео заметно, что детонация произошла сразу после запуска двигателя — машину подбросило. Судя по короткому ролику, эпицентр взрыва находился под водительским сиденьем.