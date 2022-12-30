«Узаконивание беззакония»: Захарова высказалась о новом законе на Украине Захарова заявила, что Зеленский подписал закон «О медиа» «под шумок» с целью избежать критики

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О медиа» «под шумок» западных праздников, и такое время выбрано неслучайно — с целью избежать новой порции критики, так представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новый закон на Украине, в рамках которого усиливается контроль государства над СМИ, а также запрещается позитивно оценивать любые действия российской армии. В своем Telegram-канале дипломат подчеркнула, что с принятием этого закона украинские СМИ будут блокироваться «без суда и следствия», а количество штрафов для них значительно вырастет. Она назвала это узакониванием беззакония.

Узаконивание беззакония. Отныне официально можно творить что угодно: блокировать медиа без суда и следствия, в режиме печатного станка пополнять черные списки «опасных для безопасности страны» публичных деятелей, штрафовать направо и налево всех, кто только посмеет что-то за рамками утвержденных методичек высказать, — написала представитель российского дипведомства.

Согласно закону, серьезно расширяются полномочия Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, который становится полноценным госрегулятором. Закон также запрещает все телеканалы и иные медиаресурсы России.

Ранее Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах. Принятие документа является необходимым условием евроинтеграции республики, его ранее выставил Евросоюз. В европейской организации потребовали переработки украинского законодательства в сфере защиты прав нацменьшинств.