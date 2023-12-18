«Увенчались успехом»: Песков об усилиях по стабилизации цен на яйца Песков: стараниями Минсельхоза удалось решить вопрос с ценами на яйца

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Прямая линия с президентом Владимиром Путиным вряд ли повлияла на процесс с регулированием цен на яйца в России, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что эта ситуация в итоге усилиями Минсельхоза и правительства «увенчалась успехом», передает ТАСС.

Действительно, скажем так, ускоряющий эффект прямой линии налицо, но здесь не нужно говорить, что до этого все бездействовали. <...> Было бы несправедливо говорить, что такие действия правительства и Минсельхоза — это реакция на прямую линию. Правительство и Минсельхоз достаточно энергично работали, был очевиден кризис <...>. И до этого весьма энергичные меры принимались. Слава богу, это увенчалось успехом, — сказал Песков.

Он отметил, что с января на полгода была введена тарифная льгота в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц в объеме 1,2 млрд штук.

До этого министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев признавал, что он не смог до конца справился со стабилизацией цен на яйца. Ситуация дошла до того, что с главой министерства лично связался Путин. Патрушев выразил надежду, что президент даст ему шанс скорректировать стоимость этой продукции.

Цены на яйца, вероятнее всего, начнут снижаться после наступления нового года, обещал глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. По словам министра, этот продукт является сезонным, поэтому его стоимость возрастает к праздникам. На снижение цен должен повлиять и фактор сезонности.