«Уведомлений не было»: Песков о планах США поставить Киеву дальнобойные ПРО Песков: в Кремле не получали сообщений от Белого дома о поставке Киеву дальнобойных систем ПРО

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В Кремле не получали уведомлений от Вашингтона о том, что власти США хотят поставить Киеву дальнобойные системы противоракетной обороны (ПРО), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия предпринимает действия по защите собственных государственных интересов «на постоянной основе», пишет ТАСС.

Никаких уведомлений на этот счет не было, что касается действий по защите интересов [России], они предпринимаются на постоянной основе, — заявил Песков.

Ранее американское издание CNN сообщило, что США намерены поставить на Украину системы противоракетной обороны средней и большой дальности. Об этом американские власти планируют объявить на текущей неделе. По данным СМИ, в течение недели Вашингтон объявит о закупке систем класса «земля — воздух» и передаче их Киеву.

До этого сообщалось, что США рассматривают поставку Украине комплексов ПВО «Железный купол». Украинские военные заявили, что новые комплексы будут прикрывать важнейшие объекты инфраструктуры страны, также благодаря новым комплексам ПВО удастся добиться повышения общей боеспособности вооружённых сил страны.