«Уважительно относилась к России»: Миронов — о Елизавете II Сергей Миронов назвал уважение к России одним из главных качеств Елизаветы II

Фото: ALPR/AdMedia/Global Look Press

Елизавета II

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил соболезнования по поводу кончины королевы Великобритании Елизаветы II. Политик в интервью NEWS.ru сообщил, что именно при ней СССР вместе с Британией и США смогли сокрушить нацизм.

При ней же, отметил политик, многие страны обрели давно желаемую независимость.

Одно можно сказать точно. Вместе с королевой, правившей Великобританией много десятилетий, ушла целая эпоха. Она, в отличие от британских премьеров-русофобов, на публике уважительно относилась к России, — сказал руководитель фракции в Госдуме.

Однако, задался вопросом политик, теперь возникает закономерный вопрос — что будет дальше? Наследником престола является принц Чарльз, которого трудно назвать деликатным.

В 2014 году он позволил себе сравнить нашего президента Владимира Путина с Гитлером. Тогда «коронованную особу» собственные парламентарии призвали даже отречься от престола, — отметил Миронов.

Что же касается почившей Елизаветы II, она навсегда войдет в мировую историю как «человек-эпоха».

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования по случаю кончины британской королевы Елизаветы II. Российский лидер отметил, что королева не только пользовалась любовью и уважением подданных, но и считалась авторитетом на мировой арене.