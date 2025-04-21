Мишустин передал Токаеву приветствие от Путина Мишустин попросил Бектенова передать Токаеву приветствие от Путина

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым попросил передать президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву теплые пожелания от имени главы государства Владимира Путина. Он отметил, что Казахстан — важный партнер России в Евразийском регионе, передает пресс-служба российского правительства.

Прошу вас передать ему самые сердечные слова приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина и, конечно, от меня лично, — сказал Мишустин.

Глава российского правительства также поделился теплыми воспоминаниями о своем визите в Казахстан в январе 2024 года, когда он встречался с Токаевым. Эти переговоры стали продолжением активного диалога между двумя странами в рамках укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений.

Ранее Кремль опубликовал поручение президента РФ Владимира Путина, согласно которому правительство России до 15 июня должно предложить, как сократить сроки разработки и внедрения химических катализаторов на основе отечественных решений. Отмечается, что ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.