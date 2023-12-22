Песков назвал текст WSJ о заказчике смерти Пригожина «бульварным чтивом»

Фото: Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил публикацию The Wall Streat Journal о гибели бизнесмена Евгения Пригожина как утку, передает ТАСС. По его словам, этот текст не нуждается в комментарии, а само издание в последнее время стало похоже на «бульварное чтиво». Американская газета ранее писала, что заказчиком убийства Пригожина мог стать секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В своих утверждениях журналисты ссылались на анонимные источники из бывших сотрудников разведки.

Мы видели этот материал, но не хотели бы это комментировать. Вряд ли поддаются комментариям подобные материалы. В последнее время, к сожалению, Wall Street Journal любит заниматься pulp fiction (бульварное чтиво. — NEWS.ru), — сказал Песков.

Ранее стало известно, что генеральным директором связанных с покойным бизнесменом Евгением Пригожиным компаний «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» стал частный детектив из Санкт-Петербурга Владислав Писаренок. Ранее он числился заместителем генерального директора агентства «Ваш детектив».

Самолет связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, помимо бизнесмена на борту также находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов и предполагаемые телохранители Пригожина.