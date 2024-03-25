Установлена причастность трех человек к теракту в «Крокусе» Бастрыкин: трое фигурантов дела о теракте в «Крокусе» одолжили нападавшим машину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» предоставили квартиру и автомобиль непосредственным участникам нападения на концертный зал, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании по преступлению в Красногорске. По его словам, все они были задержаны.

Задержаны еще три человека, которые оказывали помощь при подготовке теракта: предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства, — подчеркнул глава ведомства.

Ранее Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу четверых обвиняемых по делу о теракте. Они арестованы до 22 мая. Все задержанные либо плохо говорят по-русски, либо совсем не владеют языком. Они общались через переводчика. Уточнялось, что ни один из адвокатов не согласился добровольно защищать обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле». В итоге интересы четверых граждан Таджикистана представляли назначенные судом защитники.

До этого экс-сотрудник группы «Альфа», участник операций по освобождению заложников в Буденновске, на Дубровке и в Беслане полковник ФСБ РФ в отставке Виталия Демидкина предположил, что целью теракта в «Крокус Сити Холле» было запугать народ и уничтожить как можно больше людей. По его словам, в такой ситуации единственным способом спастись было бежать и прятаться.