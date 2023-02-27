Установлен срок первого военного контракта для иностранцев в России В России первый контракт на военную службу с иностранцем будут заключать на год

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому первый контракт на военную службу с иностранцами будет заключаться на один год. Законодательство ранее предусматривало заключение соответствующих контрактов на пять лет.

Из указа следует, что первые контракты о прохождении военной службы с иностранцами, поступающими на рядовые и сержантские должности, будут заключаться на один год.

Осенью 2022 года глава государства подпиcал указ, по которому иностранцы, заключившие контракт с ВС РФ, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке — без предоcтавления вида на жительство и без соблюдения требования о непрерывном прoживании в России в течение пяти лет.

В мае 2022 года Путин подписал указ, отменяющий верхний возрастной предел для граждан России и иностранцев на заключение первого контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ. Ранее возрастные рамки для желающих подписать контракт на военную службу ограничивались возрастом от 18 до 40 лет, для иностранцев — от 18 до 30 лет.