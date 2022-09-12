Успех оппозиции не повторился: как прошли очередные трёхдневные выборы Единороссы и другие кандидаты от власти получили по итогам голосования большинство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

11 сентября в России прошел единый день голосования. Само голосование в большинстве регионов началось еще 9 сентября. К утру 12 сентября Центризбирком подвел предварительные итоги выборов, которые глава ЦИК Элла Памфлова назвала спокойными, а сторонние наблюдатели — недостаточно конкурентными. О том, как прошло голосование, — в материале NEWS.ru.

Губернаторы

Самый высокий уровень власти, который избирали в 2022 году, — главы регионов. Губернаторские выборы прошли в 15 субъектах. В Адыгее главу республики выбрали члены местного парламента — депутаты единогласно переизбрали действующего руководителя региона единоросса Мурата Кумпилова.

В остальных субъектах прошли прямые выборы, но и на них, по предварительным данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победили кандидаты от власти — все они ко дню голосования уже занимали губернаторский пост либо как избранные главы, либо как временно исполняющие обязанности глав региона.

Два врио шли на выборы как самовыдвиженцы — глава Марий Эл Юрий Зайцев, который решил избираться самостоятельно, несмотря на членство в «Единой России», и губернатор Ярославской области Михаил Евраев, вступивший когда-то в «Яблоко» и не выходивший из него (в самой партии не считают его своим членом). Оба самовыдвиженца, изначально назначенные на пост врио главы региона президентом, победили на выборах: Зайцев получил 82,44%, Евраев — 82,31%.

Другие победившие губернаторы и их врио выдвигались напрямую от «Единой России». Рекордсменом по количеству голосов на этих выборах стал глава Бурятии Алексей Цыденов, идущий на второй срок: он набрал 86,23%. Однако с огромным отрывом от конкурентов победили и другие кандидаты от власти: врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров набрал 84,95%, врио Томской области Владимир Мазур — 84,94%, врио Рязанской области Павел Малков — 84,55%, врио Владимирской области Александр Авдеев — 83,68%, губернатор Калининградской области Антон Алиханов — 80,21%.

Только один из этих регионов, Тамбовская область, традиционно считается «электоральным султанатом» — то есть субъектом, где результаты властей на всех выборах аномально высоки. В других субъектах таких закономерностей раньше не наблюдалось, а в некоторых из них результаты выборов в Госдуму в 2021 году были для «Единой России» очень низкими.

Больше 70% набрали также губернатор Новгородской области Андрей Никитин (77,03%), врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин (72,36%) и врио губернатора Кировской области Александр Соколов (71,85%). Хуже других результаты у главы Карелии Артура Парфенчикова (69,15%), губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (65,78%) и главы Удмуртии Александра Бречалова (64,37%). Однако и они уверенно выигрывают в первом туре.

Еще до начала голосования движение «Голос» (признано Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента) в своем докладе писало, что на этих губернаторских выборах, несмотря на существование в некоторых регионах протестных настроений, практически отсутствует конкурентная борьба. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала всю избирательную кампанию «одной из самых спокойных за последние 10 лет».

Несмотря на это, тот же «Голос», партии «Яблоко» и КПРФ и другие организации периодически фиксировали нарушения в ходе регионального голосования. После проверок, как заявила Памфилова, в 13 регионах были признаны недействительными 522 бюллетеня. В МВД вечером 11 сентября сообщили, что было заведено восемь уголовных дел, связанных с выборами, но нарушений, способных повлиять на результаты, не зафиксировано.

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru

Депутаты

Также в шести регионах прошли выборы в парламенты субъектов. На них «Единая Россия» также получила большинство. В Пензенской области партия власти набрала 74,91% голосов, в Краснодарском крае — 70,81:, в Северной Осетии — 67,88%, в Саратовской области — 59,92%, в Удмуртии — 51,07%. Хуже других результат ЕР в Сахалинской области, где партия смогла получить только 47,2%.

Выбирали депутатов и в столице — в городе планируется обновить советы муниципальных депутатов. К этим выборам было привлечено дополнительное внимание, а оппозиция традиционно делала на них дополнительные ставки: например, «Умное голосование» команды Алексея Навального работало только в Москве.

Помимо увеличенного интереса к любому столичному событию, характерного для России, они выделяются тем, что предыдущие такие выборы оппозиция считает своей победой. Тогда в семи районах города мундепом не стал ни один единоросс, а в 25 районах члены ЕР оказались в меньшинстве.

Однако на этих выборах, судя по всему, успех оппозиции не повторился. На них представители «Единой России» и поддержанного мэрией объединения «Мой район» получили 1294 мандата — это 91,32%. Члены «Яблока» — партии, которая на прошлых муниципальных выборах была второй после ЕР, получили три мандата (0,21%). 42 места (2,96%) досталось коммунистам, 26 (1,83%) — самовыдвиженцам, 20 (1,41%) — справедливороссам, столько же — представителям «Новых людей». Также муниципальным депутатом стал один член «Коммунистов России».

На московских выборах, по данным «Голоса», выявили больше всего нарушений — 626 за три дня. В этом году в столице действовало нововведение: электронный список избирателей. Он позволяет человеку голосовать онлайн без предварительной подачи заявок. Однако он же приводил к регулярным сбоям в работе участков.

Например, некоторые избиратели жаловались, что не могли проголосовать очно, потому что система считала, что они уже отдали голос онлайн. В такую ситуацию попал в том числе лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, которого не оказалось в базе.

Кроме того, несколько раз работа участков приостанавливалась из-за сбоев: избиратели не могли получить бюллетень. По информации общественного штаба по наблюдению за выборами, проблема возникла из-за массированных DDoS-атак на электронный реестр избирателей, «в том числе из-за рубежа».

Всего в столице электронным голосованием воспользовались более 1,7 млн человек, причем более 1 млн из них проголосовали в первый день — в пятницу, 9 сентября. В «Голосе» называют это признаком принуждения к голосованию, а сам ДЭГ продолжают считать сложным для наблюдения. Глава ЦИК Элла Памфилова еще в августе рекомендовала всем противникам электронного голосования «идти лесом».

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru

Общие итоги выборов еще никто не подводил. «Голос» в своих предварительных выводах отказался признавать выборы «действительно свободными», обращая внимание на ограничения права быть избранными, сложности для кандидатов с донесением своей позиции и низкий интерес избирателей.

В таких условиях невозможно установить реальную волю избирателей, тем более что сами избиратели не спешат ее демонстрировать, — говорится в заявлении организации.

Глава ЦИК Элла Памфилова настроена более оптимистично. Она назвала прошедшую кампанию «достаточно спокойной» и призналась, что не ждет «крупных эксцессов».

Да, скучноватая кампания, но искусственно создавать... Я думаю, тут политтехнологи абсолютно правильно поступили. Какие-то искусственные встряски, когда люди и так переживают психоэмоциональные глубочайшие стрессы, совершенно ни к чему, — сказала она.

В Кремле тоже считают, что выборы были проведены на «весьма и весьма высоком уровне». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в победе кандидатов от власти есть «толика голосования в поддержку курса президента».

Окончательные итоги выборов будут подведены 15 сентября на заседании Центризбиркома.