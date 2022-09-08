«Ушла эпоха»: в ГД принесли соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II Депутат Госдумы Чепа прокомментировал кончину Елизаветы II

Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

Елизавета II

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал NEWS.ru кончину британской королевой Елизаветы II.По его словам, не было такого человека на земле, у которого было бы столько контактов с лидерами других стран, как у королевы Елизаветы II.

Безусловно ушла эпоха. Также не было такого человека на земле, кто имел бы столько контактов с лидерами других стран, как у Елизаветы 2. Конечно же, это очень большая потеря для всех граждан Великобритании. И я уверен, что достойной замены Елизаветы 2 в Британии попросту нет, — сказал Чепа.

Он добавил, что достойной замены ушедшей королевы, по его мнению, в Британии просто нет. Однако, это вряд ли отразится на отношениях Великобритании с Россией в ближайшей перспективе.

Тем не менее смерть каждого человека, это трагедия и мы в отличии от некоторых британских политиков об этом помним. Так, что выражаем мы выражаем английскому народы свои глубочайшие соболезнования, — заключил депутат.

Ранее сегодня Букингемский дворец сообщил о кончине королевы Великобритании Елизаветы II. На официальном сайте лондонской резиденции сообщили, что принц Чарльз и его супруга герцогиня Камилла этой ночью останутся в Шотландии в замке Балморал, где почила британская монархиня.