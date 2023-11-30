«Ушла эпоха»: Косачев высказался о значении Киссинджера для мировой истории Косачев назвал Киссинджера выдающимся дипломатом и человеком-эпохой

Фото: Zhang Jun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генри Киссинджер

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер являлся одним из самых заметных дипломатов в истории, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он подчеркнул, что судьба политика была связана с важнейшими событиями последнего столетия, а сам он в свое время получил Нобелевскую премию. По мнению вице-спикера, со смертью Киссинджера ушла целая эпоха.

Ушел представитель эпохи, когда США руководствовались не фобиями и утопиями, а интересами и реалиями. Когда Вашингтон имел в своем арсенале дипломатию, а не только санкции, — рассказал Косачев.

Член Совфеда также подчеркивает, что Киссинджера можно назвать представителем Realpolitik («реальная политика»), за что его как ругали, так и хвалили. Он умел выстраивать личные отношения и дружить с политическими оппонентами, считает Косачев. Все эти черты помогли ему добиться установления дипломатических отношений между Вашингтоном и Пекином, а также проведения переговоров по контролю за ядерными вооружениями между США и СССР. Вице-спикер также отметил, что ему довелось общаться с Киссинджером лично.

Мне довелось с ним общаться лично, и впечатление большой личности и человека-эпохи возникает буквально сразу, как только начинается разговор. Тот случай, когда с личностью действительно ушла эпоха. Как говорится, таких там больше не делают, — подытожил он.

Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет в своем доме в штате Коннектикут, США. Он считается инициатором и исполнителем политики разрядки в отношениях США и Советского Союза. В 2001 году он занял первое место в рейтинге ведущих интеллектуалов мира.