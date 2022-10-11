«Уши торчат»: Песков об участии США в конфликте на Украине Песков: участие США в конфликте на Украине видно невооруженным глазом

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

США де-факто уже залезли в конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, участие Вашингтона видно невооруженным глазом.

Де-факто США уже изрядно залезли в конфликт. По-русски это, извините, уши торчат, и их видно невооруженным глазом, — сказал Песков.

Об участии американской стороны в конфликте на Украине заявил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, американцы не только вооружают киевский режим, но и предоставляют разведывательные данные со спутников.

Ранее председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер заявил в интервью телеканалу CNN, что контрнаступление украинских войск в Харьковской области стало результатом работы американской разведки с украинскими и британскими коллегами. По его словам, разведагентства Британии и Соединенных Штатов Америки держат в напряжении российские силы.

До этого депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов призвал расценивать поставку Украине данных со спутников США для ведения боевых действий как агрессию против РФ. По его мнению, об этом следует объявить на всех международных площадках и признать Соединенные Штаты Америки террористическим государством.