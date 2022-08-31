«Ущемления прав украинцев не будет»: депутат об инициативе Минпросвещения Депутат Госдумы Соловьев поддержал инициативу Минпросвещения об учебнике украинского языка

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что его ведомство занимается подготовкой учебника по классическому украинскому языку для школьников Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных территорий Украины. Инициативу министерства в беседе с NEWS.ru прокомментировал член думского комитета по культуре Сергей Соловьев.

Он назвал решение Минпросвещения прагматичным и напомнил, что Россия всегда была многонациональным государством.

И в случае с Украиной никто не будет ущемлять права украинцев и ограничивать их в изучении, каких бы то ни было языков. Так что все желающие изучать основы классического украинского языка, безусловно будут иметь на это право и на освобожденных территориях Украины, — сказал парламентарий.

При этом Соловьев подчеркнул, что в первую очередь на освобожденных территориях следует заниматься возрождением классического русского языка, поскольку и он, и русская культура долгое время подвергались давлению, унижению и гонениям.

И именно поэтому основу и должна будет составлять именно русская культура, — отметил Соловьев.

Ранее в ВГА Запорожья рассказали, что в школах на подконтрольных российским войскам территориях преподавание русского языка и литературы будет составлять пять часов в неделю, а украинского языка – три часа. Кроме того, в школах изменится подход к преподаванию истории и географии.