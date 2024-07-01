«Ущемление прав»: в Кремле ответили на недопуск прессы РФ на саммит НАТО Песков: отказ пускать журналистов из РФ на саммит НАТО является дискриминацией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Отказ в аккредитации российским журналистам на саммит НАТО является дискриминацией и ущемлением прав, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это противоречит нормам и принципам информационной открытости и транспарентности.

Это ущемление прав представителей СМИ. <...> Мы, конечно же, решительно осуждаем такие дискриминационные упражнения со стороны НАТО, — подчеркнул Песков.

1 июля «Известия» писали, что их корреспондентам отказали в аккредитации на саммит НАТО в Вашингтоне 9–11 июля. Причины не названы. Представители Альянса добавили, что публичные части заседания будут доступны на сайте НАТО.

Ранее Министерство иностранных дел РФ предписало покинуть страну шеф-корреспонденту московского бюро Австрийского радио и телевидения ORF Кароле Шнайдер. Мера принята в ответ на непродление пребывания в Вене главы корпункта ТАСС Арины Давидян.

Согласно сообщению, Шнайдер вызвали в МИД РФ в среду, 26 июня. Она должна сдать аккредитационное удостоверение и покинуть Россию в ближайшее время.

До этого МИД России сообщало, что Москва с 25 июня ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам 81 СМИ Европейского союза. В ведомстве отметили, что такая мера принята в ответ на европейские ограничения в отношении ряда российских СМИ.