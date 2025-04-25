Ушаков раскрыл, как встреча Путина и Уиткоффа сблизила Москву и Вашингтон Ушаков: встреча Путина и Уиткоффа сблизила Москву и Вашингтон

Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына/МИА «Россия сегодня»

Стив Уиткофф и Владимир Путин

Встреча президента России Владимира Путина и специального посланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа длилась три часа и была конструктивной, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва и Вашингтон сблизились не только по Украине, но и по ряду международных вопросов, диалог будет продолжен.

Беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов, — сказал он.

Ранее американист Дмитрий Дробницкий предположил, что переговоры президента РФ и спецпосланника главы Белого дома не приведут к заключению соглашения о мирном урегулировании ситуации на Украине. По его мнению, это чисто технический диалог для поиска возможностей укрепления взаимного доверия.

Между тем политолог Сергей Марков считал, что переговоры Путина и Уиткоффа могут развиваться по трем возможным сценариям. По его словам, РФ и США вырабатывают совместный план урегулирования украинского конфликта и пытаются согласовать отдельные его положения. Эксперт подчеркнул, что Вашингтон давно готов к бессрочному перемирию.