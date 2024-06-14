Ушаков предположил, когда могут рассмотреть мирные предложения от России Ушаков: мирные предложения от России могут рассмотреть в ближайшее время

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Юрий Ушаков

Мирные предложения, выдвинутые Россией, могут рассмотреть в ближайшее время, рассказал LIFE.ru помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков. По его словам, предложения касаются урегулирования украинского конфликта.

Наши предложения выдвинуты сегодня. Есть возможность их в самое ближайшее время рассмотреть. Надеюсь, что так и будет сделано, — поделился Ушаков.

Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД России заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. По словам Путина, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Кроме того, базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы.

До этого Путин назвал условия для начала переговоров. Украина должна полностью вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам главы РФ, также Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО. Он пояснил, что Россия «хоть завтра» готова сесть за стол переговоров по Украине.