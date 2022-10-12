Ушаков: Кремль ожидает от Эрдогана предложений по Украине Помощник президента РФ Ушаков: Кремль ожидает от Эрдогана предложений по Украине

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В Кремле ожидают интересных предложений со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана по урегулированию конфликта на Украине, заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Главы государств встретятся 13 октября в Астане в рамках шестого Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СМВДА). Ушаков отметил, что Анкара успешно выполняет роль посредника в отношениях между Россией и Украиной, передает РИА Новости.

Будет важная встреча, к которой, как мне кажется, будет приковано особое внимание со стороны прессы. Это встреча с Эрдоганом. Упомяну о посреднической роли Турции: Анкара пытается и довольно успешно выполняет такую роль в контексте вопросов, связанных с Украиной, — сказал он.

Помощник президента подчеркнул, что все средства массовой информации обсуждают предстоящую встречу Эрдогана и Путина и строят теории о том, какие решения могут быть приняты в рамках переговоры. Ушаков допускает, что многие из них могут сбыться.

Думаю, можно ожидать, что Эрдоган официально изложит те предложения, которые сейчас множатся в СМИ. Там упоминаются различные форматы: Россия, США, ведущие страны Западной Европы. Но это все пока что не более, чем сообщения в прессе, — утверждает он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков поделился, что в рамках встречи в Астане Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию на Украине, а также отношения России и Турции.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что президенты России и Турции на встрече в Астане смогут обсудить возможное посредничество Анкары на переговорах по Украине. Он подчеркнул, что заранее говорить о том, приведет ли к результату тот или иной процесс, не стоит.

До этого председатель объединенного парламентского комитета Турции и Евросоюза Исмаил Эмрах Карайель заявил, что местом проведения переговоров России с США, Францией, Германией и Великобританией по ситуации на Украине может стать Стамбул. Он пояснил, что президент Турции хочет снизить напряженность в регионе и решить ряд международных проблем.