Ушаков анонсировал переговоры ОДКБ по конфликту Армении и Азербайджана Ушаков: 13 сентября пройдут переговоры совета ОДКБ на тему армяно-азербайджанского конфликта

Фото: AP Photo/ТАСС

Армянский военнослужащий на боевой позиции на линии фронта

Кремль крайне обеспокоен последними событиями на границе Азербайджана и Армении, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В связи с этим по запросу Армении 13 сентября состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Встреча пройдет в режиме видеосвязи и будет закрытой, передает ТАСС.

По запросу армянской стороны сегодня ориентировочно в 18:30, сейчас время досогласовывается, состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции, — заявил помощник главы государства.

Ранее представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов заявил, что Ереван ожидает от стран — членов ОДКБ действенных мер по сохранению территориальной целостности и суверенитета республики. Пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов в свою очередь сообщил, что постоянный совет ОДКБ на экстренном заседании рассмотрел предложения о возможном задействовании необходимых механизмов для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению ряда городов. Также сообщалось о жертвах.