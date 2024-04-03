Уровень безработицы в России обновил исторический минимум Росстат: безработица в феврале снизилась до нового исторического минимума — 2,8%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень безработицы в России в феврале 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,8%, свидетельствуют данные Росстата. Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре 2023 года, когда безработица опустилась до 2,9%.

В феврале 2024 года 2,1 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2024 года составил 2,8% (без исключения сезонного фактора), — говорится в докладе Росстата.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о рекордном снижении безработицы в России. Глава государства отметил, что ее уровень понизился до 2,9%. Он назвал это очень хорошим интегрированным показателем состояния экономики. Кроме этого, как подчеркнул президент, с 2024 года в стране повысят минимальный размер оплаты труда, а реальная зарплата вырастет примерно на 8%.

Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что максимальный размер пособия по безработице в РФ составляет 12 792 рубля в месяц. По словам парламентария, минимальная выплата в размере 1500 рублей доступна для тех, кто впервые ищет работу или не работал больше года.