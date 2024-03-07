«Уроды»: Милонов пришел в ярость из-за расстрела котят детьми на Алтае Милонов потребовал проверить психику детей, расстрелявших котят на Алтае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru потребовал проверить психическое здоровье детей, расстрелявших в упор нескольких котят в Алтайском крае. Он также призвал местные власти и полицию выяснить, откуда у несовершеннолетних доступ к оружию.

Это явное свидетельство психического расстройства у этих подростков. Если им нет 18 лет, то откуда у них оружие? Они достигли 16 лет? Если да, то это уголовная ответственность. Надо понимать, что такие уроды не просто так появляются. Может, родители не доглядели, так как сами такие же уроды, проецируют свои ценности на детей, — отметил Милонов.

По его словам, таким детям нужны специальные лагеря для перевоспитания. Парламентарий предположил, что подобные граждане рискуют в будущем превратиться в маньяков и убийц.

Полиция и инспекция по делам несовершеннолетних по всей строгости закона должны расследовать это дело. Если в 11–12 лет стреляют по животным... Родители должны навсегда запомнить, как давать детям оружие. Этих детей нужно срочно отвести к психиатру, у них, вероятно, психические отклонения и соответствующие наклонности. Если они, допустим, в 11 лет такое творят, то потом, в 18 лет, мы о них услышим в хрониках маньяков-убийц, — подытожил Милонов.

Ранее в Сети появились кадры, как двое подростков издеваются над животным. В какой-то момент один их них подносит к голове кошки пистолет, похожий на пневматический, и производит выстрел. Также стало известно, что работник птицефабрики в Пермском крае отправил в печь семь кошек, пять из которых погибли. Мужчина слишком буквально воспринял приказ своего начальства избавиться от животных любыми способами — хоть сжечь.