«Упоротый кровавый клоун»: Медведев о призыве Зеленского к ЕС Медведев назвал Зеленского «упоротым кровавым клоуном»

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского «упоротым кровавым клоуном» в ответ на его обращение к Евросоюзу. Украинский политик попросил ЕС направить миссии на объекты критической инфраструктуры, по которым ВС РФ наносят удары с 10 октября. Кроме того, Медведев предположил, что Зеленский хочет отправить туда европейцев «в качестве живого щита».

Упоротый кровавый клоун просит ЕС направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры. Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита, — написал в своем Telegram-канале Медведев.

Бывший премьер-министр РФ сказал, что европейцы в данном случае являются «дурачками, которых не жалко». В то же время он заметил, что президенту Украины «нужна свежая кровь». Бойцов ВСУ чиновник назвал пушечным мясом.

Медведев в довершение рекомендовал «безотказным европейцам» не соглашаться на отведенную роль.

Ранее экс-президент заявил, что враги России, в отличие от Украины, находятся не в пределах одной страны, именно поэтому государство наращивает производство наиболее мощных средств поражения. Он указал, что противниками Москвы являются страны Европы и Северной Америки, а также Япония, Австралия и Новая Зеландия, в связи с чем ей намного сложнее, чем Киеву.