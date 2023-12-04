Уничтожение артиллерии ВСУ на правобережье Днепра попало на видео Российские десантники уничтожили артиллерию ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: МО Украины

Военнослужащие ВДВ России нанесли удар по позициям украинских артиллеристов, расположенным на правом берегу Днепра, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, самоходная и ствольная артиллерия была замечена в ходе воздушной разведки, проводившейся с использованием дронов. Удар по противнику был нанесен с помощью отечественного беспилотника-камикадзе «Ланцет».

Операторы БПЛА уничтожили две самоходные артиллерийские установки и одну гаубицу западного производства с экипажами и полным боекомплектом, а также замаскированную станцию связи, — заявили в министерстве.

На кадрах, опубликованных Министерством обороны РФ, видно, что артиллерийские установки были расположены в лесополосе. В результате удара беспилотником «Ланцет» орудия были уничтожены. Позднее произошел второй взрыв. Предполагается, что он был вызван детонацией боекомплекта.

Военный историк Юрий Кнутов ранее заявил, что российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» обладают важной особенностью, повышающей их эффективность в зоне СВО. По его словам, они невидимы ни для радаров, ни для тепловизоров. Это стало возможным благодаря применению композитных материалов и электродвигателей в их производстве, подчеркнул он.