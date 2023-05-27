«Умный враг»: в ГД «поздравили» Киссинджера со 100-летием Депутат ГД Журавлев: Киссинджер остался последним умным правителем США

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Генри Киссинджер

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru заявил, что отмечающий сегодня 100-летний юбилей экс-госсекретарь США Генри Киссинджер остался последним умным правителем страны, остающимся в живых. В качестве обратного примера он привел действующего президента США Джо Байдена, которого назвал «маразматиком».

Отмечающий сегодня юбилей Киссинджер никогда и не скрывал, что его главной целью был развал Советского Союза, и, между прочим, он ведь этого добился. Это умный враг, и нам следует только радоваться, что время его уходит, а на смену не нашлось никого лучше, чем маразматик Байден и необразованные идиотки вроде Бербок и Мелони, которые путают моря и геометрические углы. С глупыми иметь дело проще и выгоднее, поэтому до развала России при таком раскладе дело точно не дойдет, — говорит Журавлев.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, неоднократно встречавшийся с Киссинджером, в интервью NEWS.ru заявил, что политик неоднократно приезжал в Россию, чтобы лучше понять, как иметь дело со страной, каковы перспективы российско-американских отношений. Также Пушков отметил, что не считает Киссинджера пропагандистом.