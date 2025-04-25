«Умеренный оптимизм»: депутат о переговорах Уиткоффа и Путина Депутат Толмачев: переговоры Уиткоффа и Путина вызывают умеренный оптимизм

Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»

Стивен Уиткофф, Владимир Путин

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа вызывает умеренный оптимизм ввиду продолжительности беседы, сказал депутат Госдумы РФ Александр Толмачев в разговоре с NEWS.ru. Он также отметил и сам факт визита представителя Соединенных Штатов в Москву.

Умеренный оптимизм вызывает сам приезд Уиткоффа и длительность беседы. Это может свидетельствовать о том, что позиции России и США по украинскому вопросу сближаются, − подчеркнул парламентарий.

Москва и Вашингтон имеют огромное количество различный тем для обсуждения, объяснил Толмачев. Он напомнил о заморозке диалога между государствами во время президентства в США Джо Байдена, но сейчас взаимодействие налаживается. Депутат отметил, что стороны, кроме Украины, имеют и другие важные международные вопросы. На счет прямых переговоров с Киевом собеседник усомнился в их возможности.

Возобновлению прямых переговоров с Украиной мешает прежде всего нелегитимный Зеленский, продолжающий действовать террористическими методами. Сегодняшний взрыв в Балашихе, причастность к которому украинских спецслужб допустила Мария Захарова, тому подтверждение, − добавил парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил большую длительность встречи Путина и Уиткоффа, отметив, что только при таких условиях возможно максимально подробно донести до Вашингтона позицию Москвы по этому вопросу. Также этому способствует и формат личной беседы в рамках переговоров, добавил представитель Кремля.