Умер посол России в Мозамбике МИД: посол России в Мозамбике скоропостижно скончался в Мапуту

Посол России в Мозамбике Александр Суриков скоропостижно скончался в Мапуту, сообщил МИД РФ. Предварительно, причиной смерти стал инсульт, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Александр Суриков родился в 1956 году. Будущий дипломат получил высшее образование в МГИМО МИД СССР, который закончил в 1978-м. Суриков имел ученую степень кандидата экономических наук. Владел английским, испанским и португальскими языками. Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Суриков получил в сентябре 2022 года.