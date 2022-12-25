Умер бывший главнокомандующий сухопутными войсками ВС России Маслов

Фото: Лысцева Марина/ТАСС

Генерал армии Алексей Маслов

В возрасте 69 лет умер бывший главнокомандующий сухопутными войсками ВС России генерал армии Алексей Маслов, сообщила пресс-служба Уралвагонзавода в Telegram-канале. Причина кончины, а также дата и место прощания не уточняются.

Руководство АО «Концерн „Уралвагонзавод“» с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня, в 8 часов 20 минут в Главном военно-клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко на семидесятом году жизни скоропостижно скончался Алексей Федорович Маслов, — говорится в сообщении.

Маслов прошел путь в рядах Вооруженных Сил России от командира взвода до главнокомандующего Сухопутными войсками. После этого генерал армии был главным военным представителем РФ при НАТО.

В последние годы Маслов, работая специальным представителем АО «Концерн "Уралвагонзавод"» по военно-техническому сотрудничеству, «оставался верен делу и Отечеству до последнего дня», а его вклад в развитие и деятельность УВЗ сложно переоценить, отметили в пресс-службе.

Он был награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.

В январе бывший начальник российского Генштаба Анатолий Квашнин умер в результате заражения коронавирусом. Ему было 75 лет. Он возглавлял Генштаб с 1997 по 2004 год.