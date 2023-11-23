«Ума нет»: в Госдуме ответили призвавшему поднять тарифы на проезд депутату Арефьев: для роста цен на проезд в Екатеринбурге надо сначала повысить зарплаты

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с NEWS.ru назвал неумным депутата, который предложил увеличить цены на проезд в Екатеринбурге. По его словам, сначала нужно повысить зарплаты гражданам, а потом уже транспортные тарифы.

Выбирают же, к сожалению, депутатов, у которых ума совершенно нет. Он должен понимать, что должен быть платежный баланс, спрос и предложение. Повышать транспортные тарифы нужно одновременно с повышением уровня жизни населения, так делается во всем мире, а то мы повышаем одно и понижаем другое, — отметил Арефьев.

Он подчеркнул, что нагрузка на народ растет, а вот дать систему платежеспособности власти города не хотят. Депутат указал, что если не будет денег у граждан, то завтра остановится весь транспорт с его высокими тарифами.

Просто не будет выручки, будет сокращение маршрутов, поездов, автобусов. Поэтому повышать тарифы на транспорт ни в коем случае нельзя. Сам транспорт погибнет от своих высоких тарифов. Надо все балансировать, чтобы и зарплата росла, и транспортные тарифы, — объяснил он.

Ранее уральский депутат Александр Колесников рекомендовал ходить пешком тем, кто не согласен с повышением цен на проезд в общественном транспорте. По словам парламентария, если не поднять стоимость проезда в Екатеринбурге, то транспортная отрасль может не выжить.

До этого он выступил в Екатеринбургской городской думе с инициативой о повышении тарифов на проезд в транспорте и предложил направлять вырученные средства на увеличение зарплат водителей. По словам Колесникова, это поможет справиться с дефицитом кадров и сократить перебои в движении трамваев и автобусов.