Путин передал Ульяновский станкостроительный завод Росимуществу Ульяновский станкостроительный завод по указу Путина передан Росимуществу

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Владимир Путин

Ульяновский станкостроительный завод передан под управление Росимущества, соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном портале правовой информации. Предприятие принадлежало дочерней структуре японско-немецкого холдинга DMG MORI — Seiki Gildemeister Beteiligungen.

Президентским указом Росимуществу под временное управление передали 100% долей завода, на котором выпускался широкий ассортимент токарных и фрезерных станков. Он был введен в эксплуатацию в 2015 году.

Все 100% акций принадлежали Seiki Gildemeister Beteiligungen, — одному из крупнейших в Германии производителей программируемых станков. В 2022 году на предприятия DMG MORI приходилось 10% мирового производства станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

Инвестиционное соглашение о строительстве завода подписали в ноябре 2011 года, объем вложений DMG MORI составил 4,5 млрд рублей. После начала СВО на Украине в марте 2022 года японско-немецкий консорциум объявил о полной приостановке бизнеса в России.

Ранее Путин подписал распоряжение, которое разрешает Экспобанку приобрести 100% акций Эйч-эс-би-си Банка, являющегося российской «дочкой» британской финансовой группы HSBC. Руководство HSBC заявляло, что с завершением сделки группа окончательно уйдет из России.