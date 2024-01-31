Улицкую и Локшина попросили проверить на финансирование ВСУ Миронов попросил Бастрыкина проверить Улицкую и Локшина на спонсирование ВСУ

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Людмила Улицкая

Режиссера Михаила Локшина и писательницу Людмилу Улицкую необходимо проверить на предмет финансирования ВСУ, заявил в Telegram-канале лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он уточнил, что направил соответствующую просьбу главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Я предложил проверить сведения о финансировании ВСУ со стороны режиссера Локшина и писательницы Улицкой. В случае подтверждения этих данных конфискация их имущества станет первым шагом в защите национальных интересов, — подчеркнул Миронов.

Ранее писательница Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом сказала, что отправляла деньги на Украину. В ходе диалога автор книг также заявила, что симпатизирует Владимиру Зеленскому и надеется, что он сможет справиться с «сильными проблемами» в вопросе коррупции. По словам Улицкой, ей не нравятся теракты, устроенные спецслужбами Украины на территории России, но она считает, что у Киева есть на это право.

До этого в Сети обнаружили публикацию Локшина от 24 января 2023 года, в которой он желает победы Украины и сравнивает Россию с нацистской Германией. В посте Локшин проводит параллель между РФ и Третьим рейхом, вспоминая о репарациях, судах над военными преступниками и процессе денацификации страны, лидером которой был Адольф Гитлер.