Украину уличили в торговле вещами погибших российских солдат Захарова: Киев приторговывает вещами погибших российских военных

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Представители властей Украины и неонацисты торгуют вещами погибших российских военных, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, которые опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства, они также занимаются контрабандой оружия, грабежом православных святынь и музеев.

Не секрет, что представители киевского режима и украинские неонацисты используют боевые действия ради собственного обогащения. Они занимаются контрабандой оружия, грабят музеи и православные святыни, чтобы затем распродать национальные культурные ценности за рубежом. Как недавно выяснилось, глубина их морального падения такова, что они не гнушаются приторговывать вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы — паспорта и военные билеты, — сообщила Захарова.

Она уточнила, что один из жителей Австралии получал с Украины предметы, принадлежащие павшим солдатам ВС России, и реализовывал их через социальные сети. Захарова подчеркнула, что «вопиющие святотатство» и глумление над памятью российских бойцов не останутся без ответа.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, который пришел к власти с лозунгами борьбы с коррупцией, не задекларировал доход в размере $8,6 млн (782 млн рублей). В Сеть попала информация, что украинский лидер получил эти средства не позднее 2020 года через офшор в Белизе, находящийся под контролем жены Елены Зеленской. По словам экспертов, недобросовестные представители бизнеса используют такую схему для вывода дивидендов или безвозвратного финансирования.