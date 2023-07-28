Украину не упомянули в декларации по итогам саммита Россия — Африка Путин и лидеры Африки подписали декларацию по итогам петербургского саммита

Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран Африканского континента подписали декларацию по итогам второго саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге. В тексте принятого документа не содержится положений, касающихся ситуации вокруг Украины. Вместе с тем утвердили план партнерства на 2023-2026 годы и ряд других документов, передает ТАСС.

Уважаемые коллеги, если ни у кого не будет возражений, давайте считать эти важнейшие документы принятыми, — сказал Путин по завершении второй пленарной сессии форума.

В петербургской декларации есть пункты о сотрудничестве между Россией и странами Африки в сферах экономики и безопасности, в научной, гуманитарной и других областях. Российский лидер и африканские коллеги выступили против агрессивного национализма, неонацизма, неофашизма, а также русофобии, афрофобии, расизма и расовой дискриминации.

Документ закрепляет принцип «африканским проблемам — африканское решение» в качестве основы для урегулирования и предупреждения конфликтов на континенте. Российская и африканская стороны также подтвердили настрой на повышение предсказуемости, надежности и гибкости финансирования операций в регионе в пользу мира под эгидой СБ ООН.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в декларации по итогам саммита зафиксированы подходы к развитию сотрудничества и углублению взаимодействия между Россией и странами Африки на международной арене.

Ранее Путин заявил, что все противоречия из-за Украины должны решаться дипломатическим путем, но НАТО и Киев отказываются от переговоров. Он подчеркнул, что основной украинского кризиса стали угрозы безопасности России, исходящие от США и их союзников по Альянсу.