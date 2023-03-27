Украинскую организацию «Kpымsos» признали нежелательной в России Генпрокуратура признала нежелательной в РФ организацию «Крымsos»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генпрокуратура РФ

Украинская организация «Крымsos» признана нежелательной на территории России, сообщила в Telegram Генпрокуратура РФ. Как уточнили в ведомстве, организация пытается дискредитировать Вооруженные силы России. По мнению представителей Генпрокуратуры, «Крымsos» представляет угрозу конституционному строю РФ.

Деятельность иностранной неправительственной организации «KpымSOS» (Украина) признана нежелательной на территории РФ. Решение принято Генпрокуратурой России по результатам проведения проверки. С начала специальной военной операции Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины «КрымSOS» активно участвует в информационной кампании, направленной на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что заявленные цели организации — «деоккупация и реинтеграция Крыма», что является попыткой нарушить территориальную целостность России. Партнерам «Крымsos» являются также две иностранные организации, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ, добавили в Генпрокуратуре.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность британской организации «Институт государственного управления», сотрудничающей с НАТО и МВД Великобритании. В отношении НПО до этого проводилась проверка.