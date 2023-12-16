Украинский Ми-8 сбили в Запорожской области

Фото: МО РФ

Авиация Воздушно-космических сил России сбила украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области, сообщило Министерство обороны РФ во время брифинга. По данным военного ведомства, воздушное судно противника было ликвидировано в районе города Орехово.

Авиацией ВКС России в районе города Орехово Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, — говорится в сообщении.

Российские средства ПВО также отразили попытку ВСУ нанести массированный удар по Крыму с применением беспилотников. Все дроны были ликвидированы. За последние сутки в общей сложности ВС РФ сбили 49 украинских беспилотников.

Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев ранее заявил, что российские военные отразили шесть атак ВСУ в районах Клещеевки, Красного и Марьинки. Помимо этого, были ликвидированы подразделения противника в районах Андреевки, Раздоловки, Курдюмовки, Веселого и Васюковки. Потери украинской армии составили до 125 военных. Также ВС РФ уничтожили гаубицу Д-30, два пикапа, три бронированных автомобиля и четыре самоходных артиллерийских установки. Во время контрбатарейной борьбы ВС РФ также уничтожили пять минометов и несколько беспилотников.