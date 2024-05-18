Украинский беспилотник заметили над российским регионом Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины попытались атаковать российскую территорию с помощью беспилотника, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, средства ПВО сбили дрон самолетного типа над Белгородской областью.

Около 15:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — уточнили в ведомстве.

Также в Минобороны рассказали, что ВСУ ударили по объектам в Белгородской области. Противник использовал французские управляемые авиационные бомбы Hammer и американские противорадиолокационные ракеты HARM.

Накануне ведомство сообщило, что российская противовоздушная оборона уничтожила 14 реактивных снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины с применением РСЗО Vampire. Воздушные цели были поражены над Белгородской областью.

Кроме того, оборонное ведомство предупреждало, что ВСУ попытались атаковать территорию страны с помощью оперативно-тактической ракеты «Точка-У» и БПЛА самолетного типа. ПВО сбила цели над Белгородской и Брянской областями, указали в Минобороны.